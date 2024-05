Salernitana, l'ad Milan parla di futuro: «Nessuna offerta per il club, siamo a lavoro per la B»

In attesa delle parole del presidente Iervolino, in casa Salernitana torna a parlare l'ad Maurizio Milan e l'ha fatto questa mattina al termine della cerimonia in memoria dei quattro tifosi granata morti tragicamente 25 anni nel rogo del treno Piacenza-Salerno: «Domani si chiuderà un anno molto difficile e complicato. L’insegnamento più importante che ci portiamo, io e il presidente, è che bisogna ripartire dagli errori commessi e ai quali non siamo riusciti a porre rimedio nel corso della stagione. La B sarà un campionato diverso e ci stiamo attrezzando per affrontarla al meglio. Ci dispiace moltissimo, per gli ingenti investimenti fatti, per la città e per la tifoseria che, contro il Verona, ha dimostrato di essere la migliore d’Italia».

Una tifoseria che ora attende di capire cosa vorrà fare il numero uno Danilo Iervolino in vista del futuro: «La Salernitana è sempre stata attenzionata da soggetti e investitori che hanno fatto proposte in questo anno e mezzo, di concreto ora non c’è nulla sul tavolo - ha precisato subito l'ad - Con il presidente stiamo verificando calciatori, parametri e agenti, stiamo di fatto pianificando la continuità per iniziare un torneo che, per noi, comincerà lunedì e per i calciatori con il ritiro. Vogliamo portare a Rivisondoli una squadra quasi al completo.

Noi abbiamo iniziato a programmare, se poi nelle prossime settimane dovesse avvenire qualcosa di straordinario capiremo e gestiremo».

C'è, però, una volontà molto chiara in casa Salernitana: «Non svendere il club, ma rispettare il progetto e gli investimenti fatti da un imprenditore dal suo conto personale - prosegue sempre Milan -. Andiamo avanti con un progetto per cercare di rimediare agli errori. Non siamo assolutamente in stand by, il resto si vedrà. Il nuovo direttore generale? Stiamo ascoltando molte persone per questa figura, ma anche per altri ruoli. Siamo partiti molto in anticipo e quindi speriamo di arrivare a una sintesi nelle prossime settimane».