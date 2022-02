La Salernitana accoglie la capolista Milan in uno stadio Arechi che ha fatto registrare il tutto esaurito: Davide Nicola, approdato alla guida dei granata pochi giorni fa, non poteva immaginare debutto più tosto. L'ultima della classe attende la prima: i rossoneri arrivano a Salerno con un filotto di tre successi consecutivi, di cui uno maturato contro l'Inter nel derby e uno in Coppa Italia contro la Lazio. Discorso differente per Ribery e compagni, che hanno fallito due importanti scontri salvezza maturando appena 2 punti contro Spezia e Genoa - in precedenza, il ko in casa del Napoli per 4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Perotti; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Piolili

Arbitro: Fabbri di Ravenna.