Salernitana-Milan, in poche ore venduti più di 8 mila biglietti

Sono bastate solamente poche ore per far accendere immediatamente la prevendita di Salernitana-Milan in programma mercoledì 4 gennaio allo stadio Arechi (ore 12:30).

Da questa mattina, infatti, è possibile acquistare i tagliandi per la prima gara del nuovo anno. Il pubblico granata non ha perso tempo, e così in appena mezza giornata sono stati venduti già 8200 biglietti per la sfida contro i Campioni d'Italia.

Facile, quindi, intuire che tra un mesetto l'Arechi farà registrare il dato più importante della stagione. Da segnalare, però, l'acquisto di diversi tagliandi anche da parte dei tifosi rossoneri. Intanto domani la Salernitana partirà alla volta della Turchia dove sarà impegnata fino al 15 dicembre per svolgere il ritiro invernale.