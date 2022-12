Salernitana, l'ad Milan: «Arriverà un portiere»

Mattinata allo stadio Arechi, per monitorare da vicino i lavori di adeguamento, quest'oggi per Maurizio Milan amministratore delegato della Salernitana: «In merito all'area hospitality il club farà il suo intervento, riallestiremo la terrazza e implementeremo il tutto con due gazebo in vetro e riscaldati per dare una accoglienza importante. Il Comune si è reso disponibile ad accelerare i tempi dell’approvazione del progetto, ma c’è comunque un iter amministrativo e quindi ci vorrà circa un mese» ha detto ai microfoni dei giornalisti l'ad granata che si è poi soffermato anche sul discorso centro sportivo: «Ci sono dei ritardi da parte della società di consulenza per i report tecnici e funzionali, spero di ricevere il materiale prima di Natale per discuterne con il presidente. Ci stiamo concentrando in maniera importante sull’area di Fuorni, aspettiamo di avere cognizioni certe per dire che sarà quella prescelta».

In chiusura, ovviamente, non poteva mancare anche il punto sul discorso calciomercato: «I tifosi e il mister saranno accontentati da questo punto di vista, non anticipo però nulla anche per rispetto del lavoro del nostro direttore De Sanctis. Le priorità ovviamente sono note, come il portiere, credo che siamo a un buon punto, qualcosa di sicuro arriverà (Berisha è tornato in pole, ndr). De Sanctis e il mister si incontreranno in queste ore per stilare le esigenze della rosa e le priorità. Aspettiamo il decreto ufficiale per il pagamento dilazionato del debito fiscale, se ciò non succedesse, e in tal senso siamo preparati, certamente influirà però sulla campagna acquisti».