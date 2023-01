Si ricomincia. La Salernitana ha tanta voglia ma pure un organico depotenziato da infortuni e squalifiche per il lunch match di domani contro il Milan. Oggi alle 11 rifinitura al Mary Rosy, poi Nicola terrà la prima conferenza del 2023. Nell'elenco dei convocati potrebbero non esserci Kristoffersen e Botheim. Affaticamento muscolare per il primo, attacco influenzale per il secondo; si deciderà in extremis se portarlo in panca. Ieri mattina l'ex Bodo non ha partecipato alla seduta organizzata all'Arechi per riprendere confidenza col campo amico: la Salernitana non vi metteva piede dal 6 novembre (2-2 con la Cremonese). Out anche Maggiore, Sepe e Mazzocchi, Candreva è appiedato dal giudice sportivo. Gyomber invece rientra e anche Vilhena è ok. Ieri l'olandese è stato regolarmente provato da mezzala mancina, ha smaltito la botta alla caviglia sinistra rimediata a capodanno in allenamento e sarà titolare nel reparto completato da Bohinen e Coulibaly, con Sambia e Bradaric esterni. Oggi Tonny spegne 26 candeline, ma fa trasparire un pizzico di inquietudine: anche ieri tanti tifosi molti bambini attendevano autografi e selfie all'esterno dello stadio ma lui ha preferito sgommare e non concedersi, unico del gruppo. Per tutti gli altri, invece, processione in auto con pacifici posti di blocco al cancello.

C'è chi è sceso dall'auto come lo stesso Nicola. Stare tra la gente gli dà forza ed è per questo che ha spinto per un pranzo di gruppo ieri dopo l'allenamento. Sul campo, prima di dedicarsi alle palle inattive, ha chiesto ai suoi di essere più incisivi in fase offensiva, tra inserimenti delle mezzali e accompagnamento del quinto opposto al lato dove sorge l'azione. C'è un dato: il 44% dei tiri effettuati dalla Salernitana in questo campionato (73 su 167) è arrivato da fuori area. È la percentuale più alta in Serie A condivisa con Monza e Bologna a fronte di un unico gol, quello di Mazzocchi allo Spezia. È evidente che qualcosa da rettificare ci sia. Piatek e Dia guideranno l'attacco e per il polacco sarà sfida speciale, la prima da ex dopo i 16 centri in 41 partite in rossonero nell'anno a cavallo tra 2018-19 e 2019-20. La sete di rivincita del pistolero e la fame di Boulaye. Entrambi sono reduci dal Mondiale ma solo il senegalese vi è andato a segno. Porta proprio la firma di Dia l'ultimo gol in campionato dei granata (a Firenze). Non c'è ancora «mister» Ribéry a stimolare le punte nello staff di Nicola. FR7 prosegue il percorso di recupero dopo l'intervento al ginocchio e non perde la verve sui social: «Il 2022 è stato molto emozionante per me. Il sostegno dei fan è stato più importante che mai. Non vedo l'ora che arrivi il 2023, perché non ci sarà calcio nel nuovo anno senza di me». Sembra esserci un unico dubbio di formazione nel 3-5-2 che il trainer confermerà. Riguarda il pacchetto arretrato, dove Fazio e Radovanovic sono certi di una maglia davanti a Ochoa ma come braccetto destro sembrano in risalita le quotazioni di Lovato su Daniliuc e Bronn, quest'ultimo titolare nel test con la Gelbison. Pare che la casacchina ieri sia toccata all'ex Cagliari, bramoso di voltare pagina dopo un 2022 da dimenticare, fra la retrocessione in Sardegna e la pioggia di infortuni.

Poche decine di biglietti ancora disponibili in Tribuna Azzurra e sarà sold out. Stadio riconsegnato ieri dagli operai che hanno quasi ultimato i primi interventi. Si ripresenteranno in via Allende lunedì, dopo il Torino. Per domani è pronta la scenografia in curva sud con dedica al Siberiano (oggi avrebbe compiuto 59 anni), mentre la torcida pianifica l'iniziativa del 6 gennaio: la «Befana Ultras» consegnerà calze granata ai piccoli del reparto di pediatria del Ruggi. Prima della gara col Milan l'Ussi dedicherà una cerimonia in tribuna stampa a Giovanni Vitale, giornalista scomparso alla vigilia di Natale. Su impulso della commissione sport presieduta da Rino Avella, inoltre, nelle prossime settimane il Comune di Salerno ricorderà l'ex arbitro Boggi: l'idea è una targa al Vestuti.