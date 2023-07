Il 20 luglio è ancora lontano e 25 milioni sono ancora pochi, perché non rispecchiano il reale valore di vendita del cartellino di Dia, mister sedici gol e sei assist. Eppure la Salernitana è inerme: dovrà accettarli e rifare l'attacco, se un corteggiatore portasse questo bottino come dote. Il problema, in questa fase, non è il fermento intorno al calciatore - vero, reale e concreto - ma l'attesa strategica dei club interessati. La Fiorentina è uscita allo scoperto - ha offerto prima Cabral, poi Sottil - ambisce a uno sconto e può dare precedenza per lo spezzino Nzola sul quale conserva un'opzione. Alvini, nuovo tecnico dello Spezia, ha inserito anche l'attaccante angolano nella lista dei convocati per i due giorni di esami che iniziano oggi a Pontremoli, in vista del ritiro che scatterà poi il 10 luglio a Santa Cristina Valgardena. Il 10 luglio, pure Dia sarà a Rivisondoli, in attesa. L'approdo probabile in Conference League della Fiorentina al posto della Juve sarebbe un piatto ricco per Boulaye. Ricchissimo, invece, è lo scenario che gli prospetterebbe il Milan dopo l'affondo su Scamacca (proposto al West Ham lo scambio con Origi). Non c'entra solo il fascino della massima competizione europea - la Champions è la Champions - ma anche e soprattutto l'ingaggio che il Diavolo offre a Boulaye per tentarlo. Dia a Salerno guadagna 1,9 milioni di euro netti e ha poi arrotondato nella stagione agli archivi guadagnandone altri 200mila con bonus gol e assist.

Non si può sconfinare nel prossimo campionato, non si può andare oltre il tetto già imposto dalla società sugli stipendi. Il Milan, invece, gliene offre circa 3 netti. Dia ci pensa, anzi ci ha già pensato. Gli altri giocano con la clessidra, la Salernitana spera in un inserimento anche di club oltre confine: solo all'estero si spingerebbero ben oltre i 25 milioni, dopo il 20 luglio. «Desideriamo che Dia resti ancora con noi», ha detto Iervolino. In passato ha pure detto: «Dentro di me albergano l'anima del presidente, del tifoso e dell'imprenditore». È probabile che proprio l'imprenditore in questo momento sia il più tormentato: se è sconveniente trattenere Bonazzoli (Inter interessata, ha Agoume e Fabbian) e vendere Dia a 25 milioni (tra riscatto e percentuale al Villarreal resterebbero 10 milioni da spendere), è anche vero che diventa un boomerang allenare un Re Mida non convinto.

Il piano B è già scattato da tempo e di chiama Joel Piroe. Non vuole rinnovare con lo Swansea - il contratto scade a giugno 2024 - e questa è una buona notizia per la Salernitana. Non lo è, invece, l'inserimento inglese: Everton, Nottingham Forest e Leicester hanno mostrato interesse per i suoi 45 gol in due stagioni di Championship. Per bruciare la concorrenza bisogna agire sul tempo e sulla formula del trasferimento: non il prestito ma almeno l'obbligo di riscatto da far scattare a condizioni agevoli per lo Swansea, pronti via. Per Miretti, il gioiello della Juventus, la Salernitana ha accelerato e propone il prestito con diritto di riscatto e controriscatto. In questo modo i bianconeri, che hanno offerto anche Ranocchia, si assicurerebbero minutaggio e ruolo da protagonista per Miretti ma anche la certezza di poterlo riportare alla casa madre. Sohm, invece, deve rappresentare l'alternativa a Lassana Coulibaly. De Sanctis cerca comtropartite per abbassare il prezzo del Parma: vuole inserire Mamadou Coulibaly e Valencia da inviare in Emilia. Valencia era stato cercato anche dal Gremio: solo la sua cessione a titolo definitivo libererebbe la casella per un altro extracomunitario.

Il centrocampo granata disporrà anche di Bohinen. Il suo agente è lo stesso di Michele Collocolo, ex giovane talento (adesso ha 23 anni) che l'Ascoli è disposto a lasciare andare in Serie A previa monetizzazione. Il suo cartellino è valutato più di 2 milioni di euro. Ha giocato mezzala nelle Marche (Buchel al centro, Caligara a sinistra e lui sul fianco destro del centrocampo a 3) ma Sousa lo considera soprattutto quarto o quinto, a seconda del modulo praticato e che prevalentemente sarà 3-4-2-1 talvolta anche 3-5-2 nella sua versione più difensiva e di contenimento. Collocolo, quindi, dovrebbe giocare a tutta fascia perché dispone di passo, forza e anche di spunti giusti che in B gli hanno consentito di segnare in campionato con il Picchio 4 gol (un altro in Coppa Italia), accompagnati da 5 assist. C'è stato dialogo tra agente e club, Collocolo piace anche al Cagliari. La Salernitana può inserirsi se sarà ceduto uno tra Sambia e Mazzocchi. Ancora un tentativo per il mancino Lund dell'Hacken, prenotato il difensore Hjelde.