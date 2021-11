Salernitana, mini abbonamenti per le sfide con Samp, Juve e Inter

Mini abbonamenti per le prossime tre partite casalinghe, questa è l'iniziativa lanciata nel pomeriggio di oggi dalla Salernitana. Il carnet sarà valido per le sfide contro Sampdoria, Juventus e Inter in programma allo stadio Arechi il 21 novembre alle ore 15:00, il 30 novembre alle ore 20:45 ed il 17 dicembre alle ore 20:45. Questi i costi dei singoli settori: Tribuna Rossa 264€ + 6€ (155€ + 5€ per over 65, under 14, donne), Tribuna Verde 175€ + 5€ (105€ + 5€ per over 65, under 14, donne), Tribuna Azzurra 145€ + 5€ (83€ + 4€ per over 65, under 14, donne), Distinti 120€ + 5€ (68€ + 3€ per over 65, under 14, donne), Curva Sud 95€ + 4€.

I mini abbonamenti saranno in vendita esclusivamente nei punti vendita abilitati mentre non sarà possibile acquistarli online. Come reso noto dal club granata, gli abbonati alla stagione 2019-20 e i possessori di Granata Card o Happy Card in corso di validità potranno usufruire del diritto di prelazione dalle ore 9:00 del 4 novembre fino alle ore 23:59 del 9 novembre, mentre la vendita libera partirà dal 10 novembre e durerà fino alle ore 23:59 del 15 novembre.

ll mini abbonamento sarà stampato su biglietto tradizionale e non smaterializzato per cui non c’è nessuna possibilità di ristamparlo, in caso di smarrimento, danneggiamento o furto non sarà possibile quindi stampare nuovamente l’abbonamento.