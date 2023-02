Salernitana-Monza, la sfida verità live dalle 15: si rivede Mazzocchi

A sentire lo scambio di complimenti che si inviano i due tecnici - Paulo Sousa ed il giovane enfant prodige Raffaele Palladino - sembra quasi che la partita di oggi sia una sorta di amichevole.

Tutt'altro. Reciproca stima certamente, ma è fin troppo facile immaginare si tratti di una sorta di sottile pre tattica per tentare di distogliere l'attenzione da quella che invece sarà una vera e propria battaglia in campo.

La partita in diretta





Oggi pomeriggio all'Arechi si affrontano Salernitana e Monza davanti a circa 16mila spettatori. Una sfida salvezza soprattutto in ottica granata. Da una parte la Salernitana affidata all'esperienza internazionale di Paulo Sousa per uscire da un momentaccio (tre sconfitte di fila, appena 5 punti nelle ultime 11 gare, peggiore difesa del campionato e zona retrocessione che si avvicina pericolosamente) che proverà a raccogliere punti pesanti per tenere a distanza il Verona che insegue a 4 lunghezze al terzultimo posto. Dall'altro, il Monza di Galliani e Berlusconi capace di scovare dal cilindro il giovane Palladino (ex di turno che proprio all'ombra dell'Arechi ha mosso i primi grandi passi da attaccante in una stagione indimenticabile in serie B) che, da subentrato a Stroppa - alla prima esperienza da allenatore - è stato capace di risalire la china esaltando gli investimenti del condor fino ad arrivare alla pancia della classifica.