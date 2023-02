Salernitana-Monza, Sousa: «Per vincere una sola formula: lavorare sodo»

Vietato sbagliare, anzi obbligatorio vincere. Domani, contro il Monza allo stadio Arechi. Non può avere altri obiettivi la Salernitana ritornata prepotentemente nelle ultime settimane nelle zone basse della classifica: “Abbiamo lavorato in settimana per capire come gli avversari ci possono mettere in difficoltà, devo dire che è stato fatto molto bene, con intensità di valori e con umiltà. Per segnare e vincere c’è una sola formula: lavorare sodo. Abbiamo identificato questa cosa e stiamo lavorando per dare più continuità – ha detto alla vigilia in conferenza stampa il tecnico Paulo Sousa -. Accettiamo le critiche costruttive, lavoriamo per essere al massimo del nostro potenziale. Per lavorare bene, però, dobbiamo mettercela tutta e credo che già nella partita di domani saremo in grado di arrivare a concludere con maggiore pericolosità”.

Una pericolosità che potrà aumentare anche grazie al recupero di Dia, insieme all’attaccante la Salernitana ritrova anche Mazzocchi e Maggiore (unico assente Troost-Ekong).

In chiave tifosi invece, a oggi sono quasi 15mila gli spettatori previsti all’Arechi: “Ai tifosi dico che noi dobbiamo lavorare in un modo tale da renderli orgogliosi. Ho visto gli striscioni ieri e la squadra ha capito che deve camminare insieme alla piazza, dobbiamo camminare sì sullo stesso treno ma non sulla stessa carrozza – ha ammesso Sousa -. Insieme sicuramente faremo grossi salti. Quando l’energia dello stadio ti spinge, anche se sbagli il passaggio, ti invoglia a essere positivi e a riprovarci”.