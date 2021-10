Salernitana-Napoli 0-1, Zielinski-gol regala a Spalletti un derby sofferto

Decima vittoria su undici partite per il Napoli che riesce a vincere 1-0 il derby campano con la Salernitana, a decidere la sfida dell'Arechi il gol al 61' di Zielinski. Con questi 3 punti i partenopei allungano in vetta andando a +3 sul Milan impegnato stasera all'Olimpico contro la Roma. La classifica vede la squadra di Spalletti salire a 31 punti, fermi a 7 i granata di Colantuono.

Napoli accolto dai fischi all'Arechi. Azzurri in maglia bianca, con start ripetuto due volte. Clima caldo allo stadio di Salerno: la rivalità è da sempre accesa tra le due tifoserie. Complicato per gli uomini di Spalletti trovare spazio; i granata si chiudono a riccio e senza Osimhen è dura. Al 6' Zielinski ha la palla dell'1-0 ma spreca sotto porta. La Salernitana risponde con Ribery in contropiede. Lozano ci prova di testa, ma non va. Ci prova pure Anguissa ma i partenopei non riescono a sfondare in alcun modo. Il primo tempo finisce a reti inviolate.

Gli azzurri rischiano in avvio di ripresa, ci pensa Ospina a sventare il tentativo granata. Spalletti capisce che tante cose non vanno e inserisce Elmas e Petagna. Fuori Lozano e Mertens. Al 61' Napoli in rete: assalto azzurro, Petagna colpisce la traversa e Zielinski morbidamente la mette in rete sulla ribattuta: 1-0 e Var che convalida. Al 68' fallaccio di Kastanos su Anguissa e rosso per il centrocampista salernitano. Tra i granata dentro Obi e Simy. Al 76' fallo al limite dell'area su Simy e Koulibaly è espluso da Fabbri. Fuori Politano, dentro Juan Jesus. Punizione pericolosa quindi per Ribery al 79' ma Di Lorenzo salva sulla linea. Strandberg ci prova di testa da angolo ma Ospina blocca. Colantuono lancia nella mischia Gagliolo e Djuric. Elmas e Ruiz ci provano da fuori. Sono 6 i minuti di recupero. Fuori Zielinski e dentro Zanoli. Gagliolo ha la chance del pari ma spara in curva a porta vuota.

Salernitana-Napoli, le formazioni

Salernitana (4-3-1-2): 72. Belec; 21. Zortea, 6. Strandberg, 23. Gyomber, 19. Ranieri; 8. Schiavone, 14. Di Tacchio, 20. Kastanos; 7. Ribery; 15. Gondo, 9. Bonazzoli. All. Colantuono

Napoli (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 21. Politano, 14. Mertens, 11. Lozano. All. Spalletti.