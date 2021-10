Salernitana, Colantuono ci crede: «Napoli? Noi ce la giocheremo»

La certezza è che resterà per certi versi il derby dei rimpianti, ma chissà che da qui in avanti non possa diventare anche il derby della svolta. Perché sì alla fine c’è da fare i conti con una sconfitta e di conseguenza con una classifica che non si muove, ma la Salernitana deve tenersi stretta la prestazione offerta contro la capolista del campionato:

«La squadra ha giocato un’ottima gara, ha fatto quello che doveva fare nel corso dei novanta minuti non concedendo, ad esempio, il palleggio a Koulibaly ma facendogli scaricare palla sugli esterni. Peccato per la sconfitta, ma l’augurio è che questa prestazione possa darci consapevolezza in vista del futuro – ha detto Stefano Colantuono al termine della gara ai microfoni di Dazn -. Direi che non abbiamo rischiato praticamente nulla, anzi nel finale abbiamo costruito anche un paio di occasioni buone per pareggiare. Resta il rammarico perché al termine di queste partite devi riuscire a strappare punti importanti, ma nonostante questo abbiamo comunque dimostrato che possiamo giocarci le nostre carte per la salvezza. Ora, però, ci aspetta un’altra gara proibitiva come quella dell’Olimpico contro la Lazio».