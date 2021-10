Salernitana-Napoli live dalle 18 Insigne non parte titolare all'Arechi

Aprile 2004, Serie B: 17 anni e un campionato diverso, Salernitana e Napoli si ritrovano in campo per un derby campano quasi inedito, sicuramente con due squadre che, dal punto di vista dei risultati, sono agli antipodi. Perché da una parte ci sono gli uomini di Luciano Spalletti, primi in classifica e galvanizzati da dieci partite su dieci in cui sono andati a punto (solo un pareggio, tra l'altro), dall'altra, gli undici di Stefano Colantuono, succeduto in corsa d'opera a Fabrizio Castori, hanno vinto al fotofinish contro il Venezia, è vero, ma sono penultimi in Serie A, e hanno bisogno più che mai di uscire dal pantano. E farlo in un derby sarebbe ancora più bello. E magico. Chissà però.

Salernitana-Napoli, le formazioni

Salernitana (4-3-1-2): 72. Belec; 21. Zortea, 6. Strandberg, 23. Gyomber, 19. Ranieri; 8. Schiavone, 14. Di Tacchio, 20. Kastanos; 7. Ribery; 15. Gondo, 9. Bonazzoli. All. Colantuono

Napoli (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 21. Politano, 14. Mertens, 11. Lozano. All. Spalletti.