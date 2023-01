Trecento uomini delle forze dell'ordine in strada, decine - rigorosamente in borghese - confusi tra i tifosi. Trentotto tecnici della società Schidata ai tornelli per verificarne il funzionamento in tempo reale e, precisamente, quattordici pronti ad intervenire in caso di guasto per il settore tribunale, dieci per la curva, altri quattordici per i distinti. Sono questi i numeri della sicurezza in vista del derby campano. Il provvedimento del ministro Matteo Piantedosi è stato studiato nei dettagli dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio e dal suo staff di dirigenti per predisporre un piano che è anche passato al vaglio del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesco Russo. «Viviamo il derby nel segno della civiltà - è l'appello del questore Conticchio - perché la finalità è quella di trascorrere una bella giornata di sport, nel rispetto degli avversari». La tensione è però alta. Gli snodi autostradali e le vie di accesso alla città di Salerno saranno attentamente controllati dalle forze di polizia per evitare eventuali «invasioni di campo». Così come le aree di servizio. «Abbiamo avuto anche contatti con la società della Salernitana - spiega ancora Conticchio - alla quale abbiamo chiesto di parlare con la tifoseria per evitare qualsiasi criticità. E, per questo, ringrazio Maurizio Milan». La tensione viaggia anche sui social e i diversi canali di messaggistica, anche questi monitorati costantemente.

Vietata la trasferta agli ultrà azzurri, il prefetto di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la gara di oggi anche nelle altre province campane: Benevento, Avellino e Caserta. Ma è la sacca di tifosi del Napoli in arrivo dall'agro nocerino - territorio cerniera tra le due province - a preoccupare: per loro nessun divieto all'acquisto del biglietto ma, stando alle prime informazioni ricevute, molti avrebbero preferito scegliere i settori tribuna o distinti. Per questo motivo è stato deciso di non predisporre un settore specifico per i tifosi del Napoli. Ma c'è anche un altro aspetto della gara sulla quale si sta concentrando l'attenzione delle forze dell'ordine salernitane: il dopo partita ed eventuali proteste da parte degli ultrà granata. per questo motivo sia la polizia di Stato e sia l'Arma dei carabinieri garantiranno, la sorveglianza dall'altro con i propri elicotteri prima, mentre e dopo la gara.