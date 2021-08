Salernitana, quasi sempre vincente negli ultimi anni il debutto casalingo

Magari la Salernitana proverà ad aggrapparsi anche alla scaramanzia per provare a fermare la Roma domenica sera in occasione del debutto casalingo in questa stagione. All'Arechi infatti negli ultimi dieci anni i granata, fatta eccezione per un unico caso legato al 2012-13 quando in modo clamoroso furono battuti da L'Aquila 2-3 dopo il doppio vantaggio iniziale, ha sempre ottenuto punti preziosi.

Nel campionato 2011-12 in D, alla prima storica sotto la gestione Lotito-Mezzaroma, finì 2-0 contro il Palestrina, nel 2013-14 in Prima Divisione fu invece sconfitto in rimonta il Lecce con il punteggio di 2-1, l'anno seguente sempre nell'ormai ex C1 la Salernitana non andò oltre l'1-1 contro il Cosenza, tutta un'altra storia invece al debutto in B con tanto di 3-1 rifilato ai cugini dell'Avellino davanti ad una grande cornice di pubblico. Dodici mesi più tardi contro il Verona nuovo 1-1, protagonista in quella circostanza fu Coda, pari anche nel 2017-18 con lo spettacolare 3-3 contro la Ternana, 0-0 poi contro il Palermo con Colantuono in panchina, netto e convincente 3-1 contro il Pescara alla prima casalinga targata Ventura ed infine 1-1 contro la Reggina nella scorsa stagione. Ed ora alla lista non resta che aggiungere il risultato della gara con la Roma.