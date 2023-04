Il polverone plusvalenze coinvolge anche la Salernitana. Un fulmine a ciel sereno (o forse no) quindici mesi dopo la fine della multiproprietà con la Lazio che con la questione c’entra tantissimo, praticamente tutto. Pur essendo i fatti relativi alla precedente gestione il cavalluccio rischia comunque sanzioni.



La Procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati l’ex co-patron Claudio Lotito, l’ex diesse granata Mariano Fabiani, il suo omologo biancoceleste Igli Tare, Marco Moschini e Marco Cavaliere (consigliere delegato e direttore amministrativo della Lazio) ma anche Luciano Corradi ed Ugo Marchetti, che si sono succeduti come amministratori unici del club granata. La Guardia di Finanza - della quale peraltro Marchetti è Generale in pensione - ieri ha perquisito le sedi delle società: nel mirino degli inquirenti ci sono i trasferimenti di Akpa Akpro, Casasola, Cicerelli, Sprocati, Marino, Morrone e Novella dalla Salernitana alla Lazio a cavallo tra il 2017 e il 2021.

APPROFONDIMENTI Salernitana, la contraerea per i giganti dell'Inter Roma e Lazio, plusvalenze choc: indagati i vertici. Perquisizioni e sequestri nelle sedi dei club Spezia-Salernitana 1-1 tra pali e rimpianti ma Paulo Sousa resta a +9 sulla salvezza

Corradi, Marchetti e Fabiani sono accusati di aver «esposto nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero e in particolare plusvalenze fittizie generate attraverso valutazioni artefatte dei giocatori ceduti con relativa emissione di false fatturazioni, al fine di conseguire per sé e per la società un ingiusto profitto consistito nel far figurare risultati positivi di esercizio e consentirne l’iscrizione ai campionati». Secondo le indagini condotte dal procuratore Francesco Menditto (sostituti Lelia Di Domenico e Filippo Guerra) Lotito, Moschini, Cavaliere e Tare avrebbero «gonfiato i costi indicando nelle dichiarazioni dei redditi annuali elementi passivi fittizi e facendo figurare nei bilanci valori di acquisto spropositati dei calciatori, falsando il valore del patrimonio della società sportiva».

Le Fiamme Gialle hanno portato via dalle sedi di Lazio e Salernitana contratti, documenti bancari, contabili ed extracontabili su patti e trattative tra società per indagare sulle modalità con cui sono stati valutati i calciatori e fissati i prezzi di compravendita ed accertare se e come i pagamenti siano stati effettivamente eseguiti. Temporaneamente sequestrati anche computer e smartphone in uso ai dirigenti indagati ad esclusione di quelli di Lotito (neppure perquisiti luoghi in suo uso personale): è senatore, gode di immunità parlamentare. Ad ora non c’è alcun procedimento penale in corso. La Lazio fa sapere di «non aver mai emesso fattura direttamente verso la Salernitana» e che «le operazioni sono sempre avvenute con l’organo di controllo terzo della Lega di A», mentre il sodalizio di Iervolino precisa che «l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà. La società ha prestato massima collaborazione agli inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione».



Quali sono le cifre delle operazioni su cui le indagini si sono focalizzate? Stando ai bilanci il totale è di 25,7 milioni. Nel dettaglio, Tiago Casasola (oggi al Perugia in B) fu acquistato nell’estate 2017 dall’Alessandria e ceduto alla Lazio il 31 gennaio 2018 producendo una plusvalenza di 2,92 milioni e restando in prestito in Campania. Sprocati è svincolato dopo aver iniziato la stagione nel SudTirol. Passò ai biancocelesti per 3 milioni e 233mila euro nell’estate 2018; successivamente la Lazio incassò il riscatto del giocatore da parte del Parma, a cui l’aveva immediatamente girato a titolo temporaneo, realizzando plusvalenza per 413mila euro. Cicerelli è ancora di proprietà della Lazio che lo ha prestato alla Reggina; fu ceduto dai granata nelle ultime ore del mercato di gennaio 2020 ai biancocelesti per 2,54 milioni; anche lui restò in prestito a Salerno.

Il trasferimento di Akpa Akpro, ora in prestito all’Empoli proprio dalla Lazio e tra i pochi ad essere stato effettivamente impiegato dai capitolini, fu iscritto a bilancio nel settembre 2020 per 104.304 euro, con bonus però scattati il 23 gennaio 2021 fino a 12 milioni e 355mila euro da pagare a rate. Infine, i giovani. I mediani Biagio Morrone (adesso di proprietà della Recanatese in C) e Andrea Marino approdarono a Formello rispettivamente per 530mila euro ed un milione, il terzino Mattia Novella per 3 milioni. Questi ultimi due sono sempre in orbita laziale e militano in terza serie, il primo all’Andria e il secondo al Picerno. Così Lotito commentava la vicenda un anno fa a Report: «Non ci sono plusvalenze false, i calciatori sono stati già pagati. Akpa-Akpro 12 mln? Guardate la situazione di mercato di due anni fa». Granata alla finestra: se venissero riscontrati illeciti, si attiverebbe immediatamente anche la giustizia sportiva. Difficilmente però eventuali sanzioni potrebbero riguardare il campionato in corso. La matricola federale infatti è la stessa e multe o penalizzazioni potrebbero essere irrogate alla Salernitana di oggi.