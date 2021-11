Salernitana, nessun ribaltone: si va avanti con Colantuono

Nessun cambio, ma per il momento. Dopo la sconfitta casalinga rimediata domenica pomeriggio contro la Sampdoria, l'ennesima di questo inizio stagione che potrebbe condizionare e non poco il futuro, in casa Salernitana tutto resta al proprio posto. Questa la decisione presa nelle ultime ore dal diesse Fabiani che ha deciso quindi di rinnovare la fiducia a Stefano Colantuono che venerdì sera però nell'anticipo in casa del Cagliari, altro scontro diretto cruciale, potrebbe avere l'ultima fish da giocarsi alla guida dei granata (in caso potrebbe esserci l'avvicendamento con Castori). Intanto quest'oggi il tecnico laziale è tornato a lavoro al Mary Rosy insieme alla squadra, stessa cosa accadrà domani pomeriggio con il primo vero allenamento utile per iniziare a preparare la trasferta sarda.