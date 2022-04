Salernitana, Nicola si gode la centesima vittoria da allenatore

Dentro l'uovo di Pasqua Davide Nicola ha davvero trovato una grande sorpresa, esattamente quella che sognava ormai da qualche tempo. Anzi, da troppo tempo.

Il successo della sua Salernitana contro la Sampdoria, infatti, non solo gli ha permesso di continuare a tenere vive le speranze legate alla salvezza, importante ora sarà il recupero di mercoledì prossimo contro l'Udinese, ma anche di festeggiare la 100° vittoria da allenatore nella fase regolare dei campionati nazionali: 24 quelle conquistate in Lega Pro in 70 giornate, 43 in Serie B in 91 giornate e 33 in Serie A in 140 (con l'unica vittoria ottenuta nei playoff di B quando allenava il Livorno raggiunge invece quota 101).

