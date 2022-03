Salernitana, Nicola in ansia per Ranieri: problema muscolare per il terzino

Mentre Bonazzoli si candida prepotentemente per una maglia da titolare per la partita di sabato pomeriggio contro il Sassuolo, Luca Ranieri rischia invece di dover saltare la delicata sfida dell'Arechi. Il terzino sinistro, infatti, quest'oggi non si è allenato con il resto della squadra a causa di un sovraccarico muscolare che lo mette di fatto a rischio per il prossimo impegno di campionato. Un problema, forse, condizionato anche dalle numerose partite fin qui disputate dall'ex viola, dalla quarta giornata del girone di andata Ranieri ha infatti saltato solamente due sfide ma esclusivamente per squalifica e infortunio. A proposito di ex calciatori della Fiorentina, resta in dubbio per la gara con il Sassuolo anche il capitano Ribéry che, al pari di Schiavone, prosegue in un lavoro atletico specifico.