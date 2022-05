Salernitana, Nicola arriva il rinnovo: «Ho già la testa nel futuro»

Ieri si è praticamente auto-confermato alla guida della Salernitana, prima ancora di incontrare Iervolino per il nero su bianco; oggi ritirerà la sua Figurina d'Oro e domani tornerà a casa, nel suo Piemonte, per dedicarsi ai suoi affetti e godersi la montagna. Nel mentre, Davide Nicola troverà il tempo per stringere la mano al presidente. Il tecnico siederà ancora sulla panchina granata: contratto di un anno più bonus è già immaginato,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati