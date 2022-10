Salernitana, Nicola fiducioso: «Bradaric recuperato per la Lazio»

Provare a diventare sempre più grandi contro una vera grande del campionato, domani pomeriggio la Salernitana andrà alla ricerca di conferma in casa della Lazio.

Per la sfida dell'Olimpico il tecnico dei granata Nicola recupera Valencia ma soprattutto Bradaric uscito malconcio durante l'allenamento di venerdì mattina: «L'ex Lille oggi si è allenato, non ha problemi. Possiamo immaginarlo titolare, ma vediamo domani. Voglio anche vedere chi schiererà Sarri, di conseguenza deciderò quale sarà il giocatore più idoneo da contrapporre - le parole alla vigilia in conferenza di Davide Nicola -. Lovato? Secondo me deve recuperare ancora completamente, per tutta la settimana ha avuto problematiche di gastroenterite, ma sta crescendo. Bohinen? Sta progredendo sempre più, per lui adesso sarà importante trovare continuità in campo. Vediamo se a Roma giocherà dall'inizio o a gara in corso, ma ora ha bisogno di giocare per completare definitivamente il recupero».

Ma a prescindere dagli interpreti, il tecnico della Salernitana si attende una prova importante da parte di tutta la squadra contro un avversario che...: «Sa giocare bene tra le linee anche se ci sono rotazioni particolari, sa accelerare la giocata con triangolazioni strette e rapide. Noi dovremo giocare come una squadra che sa contrapporsi sia di reparto che in pressione sull’uomo. Sarà una gara utile per migliorare i nostri dettagli, da questo punto di vista può darci una mano a migliorare l’interpretazione della linea difensiva. Insieme al Napoli i biancocelesti sono quelli che in questo momento giocano meglio. Oltre alla velocità nella salita e discesa, dovremo mantenere lo stesso livello di aggressività, lavorare sulle coperture e mercature preventive».