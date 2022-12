Salernitana, Nicola convoca 26 granata per il ritiro turco: out Sepe

A poche ore dalla partenza per la Turchia, dove verrà effettuato il ritiro invernale dall'8 al 15 dicembre, Davide Nicola ha diramato l'elenco dei convocati. In totale sono 26 i calciatori della Salernitana che saranno impegnati lontano dal quartier generale, tra questi non figura il portiere Sepe che questa mattina nell'ultimo allenamento in città ha accusato un risentimento muscolare. Out anche Mazzocchi che continuerà il percorso di riabilitazione, oltre ai vari Bronn, Piatek e Dia ancora in permesso dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Un po' a sorpresa sono invece presenti nell'elenco Sy, Orlando e Kristoffersen che il ds De Sanctis proverà comunque a piazzare nel corso del calciomercato invernale.

I CONVOCATI

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sorrentino;

DIFENSORI: Bradaric, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia, Sy;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Orlando, Valencia.