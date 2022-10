Salernitana, Nicola a rischio esonero: pronti De Rossi e Di Francesco

Davide Nicola è a rischio esonero anche se ieri sera il presidente Danilo Iervolino, intervenendo a Lira Tv, ha riconfermato il tecnico dopo lo 0-5 col Sassuolo chiedendo legittimamente l'immediata inversione di rotta. «Nicola è l'allenatore della Salernitana, ci siamo sentiti con allenatore e direttore, ci sono responsabilità diffuse, dobbiamo registrare delle cose, guardiamo alla prossima partita: abbiamo rinnovato a Nicola la nostra fiducia. Campanello d'allarme serio, bisogna rimediare con attenzione. Qualsiasi cosa dica, potrei essere sconfessato tra sette, dieci giorni. Il calcio è fatto di energia e non deve venire meno, altrimenti è un dovere morale cambiare. È ovvio che se per assurdo si perdesse 10-0 contro il Verona, ci sarebbe più di un chiarimento con l'allenatore. Ma nei suoi confronti la fiducia è piena, sincera, genuina». Il patron ha anche parlato delle tensioni tra il tecnico e il direttore sportivo Morgan De Sanctis, che ieri ha incontrato due volte l'allenatore. «De Sanctis ha delegittimato Nicola? È il gioco dei ruoli, dei pesi e dei contrappesi, l'ipocrisia non ci deve appartenere. Il giorno successivo si stempera e si chiarisce: è il bello del calcio. Non ci vedo nulla di male, allenatore e direttore si sono chiariti: sono due uomini di valore».

Come intervenire per risollevare la Salernitana? «Va registrato tutto il comparto difesa e centrocampo, la squadra deve correre di più, vincere più contrasti, trovare nel gioco corale l'arma vincente. Abbiamo ritrovato serenità dopo un chiarimento fatto da tutti e tre (presidente, ds e allenatore), ora dobbiamo lavorare e fare risultato. Con il Sassuolo abbiamo perso in ogni settore per tutti i 90 minuti: la dobbiamo cancellare dalla memoria e affrontare il Verona, squadra di ottimo livello. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto all'inizio». Il chiarimento c'è stato. Ma resta la sensazione che la prossima partita contro l'Hellas Verona all'Arechi sarà decisiva per il futuro del tecnico della Salernitana, che non vince dal 28 agosto (4-0 alla Samp). Ci sono quattro candidati: Ranieri, De Rossi, Andreazzoli e Di Francesco; più defilato D'Aversa, in contatto con la Samp.

Prima dell'intervento televisivo di Iervolino, ieri mattina ci sono stati due confronti tra Nicola e De Sanctis, che lo aveva criticato dopo la pesante sconfitta a Reggio Emilia. «Fase difensiva improbabile, profonda insoddisfazione societaria per i sette punti raccolti in otto gare, necessità di migliorare dal punto di vista agonistico e tattico», la sua sintesi a Dazn. Se un diesse chiede di correggere la tattica, entra nel mondo dell'allenatore e suona il campanello d'allarme. Ribadire inoltre preoccupazione, perché è «successo contro il Lecce, a Reggio Emilia e può accadere contro il Verona», significa temere che la Salernitana di Nicola non sappia uscire dal tunnel.