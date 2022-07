Salernitana, Nicola ha un nuovo attaccante: ufficiale Botheim

Continua a lavorare a ritmo serrato il diesse De Sanctis, l'ultima operazione conclusa riguarda l'attaccante Erik Botheim. Il classe 2000 ex Bodo Glimt dopo aver risolto le ultime questioni legali ha firmato ufficialmente questa sera per la Salernitana fino al 2026: "Sono felice di essere arrivato in granata, ho visto tantissimi video dei tifosi e immaginare di poter segnare davanti a loro è una sensazione incredibile - ha detto il neo rinforzo di mister Nicola ai microfoni del club -. Per me giocare in Serie A è sempre stato un sogno, sin da bambino, sono pronto e spero di poter crescere sempre di più e portare così in alto la Salernitana. Spero di giocare il più possibile, voglio segnare tanti gol".