Salernitana, Nicola non si pone limiti: «Sono qui perché credo nella salvezza»

Per i primi fatti sul campo bisognerà attendere sabato sera quando contro il Milan allo stadio Arechi esordirà sulla panchina della Salernitana, per il momento quindi spazio esclusivamente alle prime parole da allenatore dei granata per Davide Nicola: «Euforia e piacere nell’essere qui, mi sono subito reso conto dell’amore e della passione che c’è nei confronti della Salernitana. Questo ci farà certamente dare quel qualcosa in più. Se sono qui è perché credo nella salvezza, per cui già contro il Milan voglio vedere coraggio, organizzazione e idee. Crotone? Non vedo analogie, ogni esperienza è completamente differente dalle altre – spiega Davide Nicola che sul discorso modulo ha invece detto -. Sarò più preciso prossimamente, per il momento credo sia anche giusto lasciare un velo di mistero in tal senso. Quello che posso dire è che in questi primi giorni con lo staff (riconfermato anche Pestrin, ndr) stiamo facendo un’analisi dettagliata dei calciatori, perché solo allenandoli puoi avere un’idea chiara su di loro. Ovviamente ho già in mente cosa dovremo fare, ma per quello che voglio fare io c’è indubbiamente un bel percorso da svolgere. Sono, comunque, curioso di vedere le risposte del gruppo. Andare dal Papa in caso di salvezza? Era battuta con alcuni tifosi, figuriamoci se scomodo il Santo Padre per queste cose».

Presente alla conferenza stampa di presentazione di Nicola anche il presidente Danilo Iervolino galvanizzato all’ennesima potenza dall’arrivo del neo allenatore: «Siamo felici e soddisfatti dell’operazione portata a termine, abbiamo scelto un grande combattente perché vogliamo combattere e credere nella salvezza. Il mister mi ha subito colpito quando ci siamo incontrati, è nata immediatamente una chimica particolare. È la persona giusta per provare a centrare un miracolo sportivo. Bisognava, infatti, cambiare per dare un segnale a tutti, ma ovviamente ho ringraziato Colantuono per quello che ha fatto». Presente alla prima di Nicola anche il direttore sportivo Walter Sabatini: «Non mi piace molto il dover individuare un aggettivo per un tecnico, però indubbiamente abbiamo preso un guerriero che spero possa rimanere a lungo con noi. Sono euforico della qualità che il mister e il suo staff hanno messo subito in campo in questi primi giorni. Allo stesso tempo, però, posso garantire che Colantuono ha fatto tutto quello che poteva in questo periodo, gli ho detto che è stato sfortunato perché è mancato davvero poco per evitare l'attuale scenario».