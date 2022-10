Salernitana, Nicola premiato al Coni: «Più punti possibili da qui alla sosta»

Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2020/21 promossi dall’A.S.D. Scopigno Cup di Rieti presso il Salone Onori. Grande protagonista la Salernitana che con Davide Nicola ha ricevuto il premio di miglior allenatore (insieme a Pioli del Milan) e con Walter Sabatini il premio di miglior direttore sportivo (insieme a Galliani del Monza): “Un premio che mi rende davvero orgoglioso, io sono solo in rappresentanza del gruppo che lo scorso anno ha conquistato la salvezza. Ringrazio la giuria e tutti i colleghi, poi Scopigno ha giocato anche nella Salernitana e questo è doppiamente gratificante" - ha detto in collegamento telefonico il tecnico dei granata Nicola che si è poi soffermato anche sulla stagione attuale -. "Noi vogliamo arrivare alla sosta raccogliendo più punti possibili. Stiamo facendo bene anche quest’anno, è la seconda stagione consecutiva in massima serie e questo non era mai accaduto nella storia della Salernitana. Tutto ciò ci rende fieri e ci deve fare camminare con i giusti passi. Stiamo costruendo un grande gruppo".