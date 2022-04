Salernitana, Nicola recupera Fazio e Bonazzoli per la Sampdoria

Le vittorie non arrivano ma la classifica consente ancora di poter sperare nella salvezza, ma per far sì che tutto resti possibile anche dopo il prossimo turno di campionato la Salernitana è chiamata a dover conquistare punti pesantissimi sabato pomeriggio in casa della Sampdoria. Per la sfida in programma a Marassi il tecnico dei granata Nicola recupera Fazio e Bonazzoli assenti nell'ultimo turno causa squalifica. L'argentino ritroverà posto nel pacchetto arretrato, probabile la riconferma della difesa a tre, mentre l'italiano contro il suo recente passato ritroverà posto in attacco. Ma per la sfida contro la Samp la Salernitana dovrà rinunciare nuovamente a Coulibaly M., a Perotti, a Mousset e molto probabilmente anche Ruggeri assente quest'oggi nell'allenamento del Mary Rosy causa sintomi influenzali.