Assemblea di Lega, la Salernitana non si presenta: assenti i trustee

La notizia è di pochissime ore fa, la Salernitana non si è presentata questa mattina all'Assemblea di Lega Serie A. I due trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli erano infatti assenti all’International Broadcast Centre di Lissone in occasione della nuova riunione dedicata ai venti club del massimo campionato nazionale.

Una decisione che al momento non è stata ancora commentata dai diretti interessati. All'Assemblea di quest'oggi si è parlato di: rinnovo dell’accordo collettivo con l’Assocalciatori, analisi di vantaggi e svantaggi in caso di cambio di format del campionato, i diritti TV in Medio Oriente e Nord Africa, anticipazione dei crediti IVA maturati, approvazione del budget 2021/22 e le nomine dei rappresentanti in FIGC nella commissione per le autorizzazioni ad adire il Giudice Sportivo e quella per Dirigenti e Collaboratori sportivi.