Comincia malissimo l’avventura di Fabio Liverani, il terzo allenatore stagionale dei granata dopo Paulo Sousa e Pippo Inzaghi. La Salernitana sprofonda contro l’Inter: il testacoda del Meazza è un monologo assoluto dei nerazzurri con i granata che subiscono senza riuscire mai a reagire. Simone Inzaghi fa pochissimo turnover, un solo cambio obbligato in difesa quello di De Vrij al posto dell’infortunato Acerbi e inserisce due esterni nuovi, Dumfries e Carlos Augusto, confermando i tre di centrocampo e il tandem d’attacco Lautaro Martinez-Thuram. Liverani conferma il sistema di gioco dell’ultima gara contro l’Empoli e cambia poche pedine: lo squalificato Bradaric, l’infortunato Pierozzi, e inserisce altre due novità iniziali Coulibaly e Tchaouna.

L’Inter parte fortissimo, la Salernitana subito chiusa nell’angolo. Primo brivido al 2’: calcio d’angolo di Calhanoglu, colpo di testa di Bastoni, respinge Ochoa, a porta vuota da due passi Thuram colpisce il palo. Al 6’ verticalizzazione per Barella, destro fortissimo, palla toccata dal portiere messicano che si stampa contro la traversa. Altro brivido al 10’ sempre da calcio d’angolo, testa di De Vrij, la sfiora Thuram, e Ochoa devia in angolo. Al 17’ l’Inter la sblocca: Carlos Augusto va via con troppa facilità sulla fascia, cross basso, arriva a rimorchio Thuram che l’infila di piatto con forza e precisione. Due minuti dopo il raddoppio di Lautaro Martinez, troppo libero a centro area che controlla e la mette nell’angolo. Al 24’ esce per infortunio Boateng, al suo posto Maggiore.

Liverani ripropone la difesa a tre, con Sambia e Zanoli che si abbassano sulle fasce. Ma la forza nerazzurra è straripante in ogni zona del campo e soprattutto sulla propria fascia destra, con Dumfries che salta sistematicamente Zanoli.

L’Inter di Simone Inzaghi è una macchina perfetta, la Salernitana fa acqua da tutte le parti. La squadra granata si mantiene bassa ma ciò non basta ad arginare la spinta nerazzurra. Il dominio è assoluto, a centrocampo Basic e Coulibaly sono sovrastati, Candreva non riesce a costruire nulla e soffre in fase di non possesso, Tchaouna e Dia non vedono palla. Al 40’ il tris lo firma Dumfries che mette dentro a porta vuota dopo una respinta difettosa di Ochoa su un rimpallo su Pasalidis.

La Salernitana nel primo tempo non pervenuta al Meazza, subisce la pressione dei nerazzurri e non riesce ad affacciarsi neanche una volta dalle parti di Sommer trovando difficoltà anche a superare il centrocampo. Ochoa si salva nel primo quarto d’ora ma poi non può nulla contro i tentativi continui dell’Inter che conferma di attraversare un gran momento di forma alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Prosegue l’assalto dei nerazzurri in avvio di ripresa, Ochoa si oppone a un tiro di Calhonoglu. Prima conclusione dei granata verso la porta nerazzurra dopo un’ora di Candreva. Poi ancora il portiere granata respinge sul tentativo di De Vrji. Primi cambi da una parte e dall’altra, attacca sempre l’Inter di un altro pianeta rispetto alla Salernitana in grande difficoltà. Arriva il poker di Arnautovic: altro ko stagionale e salvezza per i granata che resta lontanissima.