Clausole, scadenze e penali tengono in stand by la Salernitana, almeno dal punto di vista formale. A fari spenti Danilo Iervolino si starebbe muovendo in prima persona per un eventuale dopo Sousa, ricevendo sollecitazioni e proposte: Pirlo è candidato gradito, le chiacchierate si moltiplicano (sondati anche Benitez e Gattuso, al momento con richieste alte, più i tanti outsider) ma non possono diventare qualcosa di più. Occorre aspettare le mosse ufficiali del portoghese prima di uscire allo scoperto e muovere le proprie. Tra sei giorni la deadline per esercitare la famosa penale: se la casella pec non avrà notifiche entro quella data il contratto tra l'ippocampo e l'ex viola sarà valido fino al 2025. A quel punto saranno due le ipotesi: puntare a una rescissione comunque onerosa, difficile immaginare che la controparte accetti una separazione consensuale oppure far finta di nulla e andare avanti con il tecnico di Viseu. Difficile pure questo, visto lo stato d'animo di proprietà e tifoseria.

Vero è che c'era e c'è la famosa «finestra di dieci giorni per permettergli di valutare possibili nuove avventure», per usare le parole di De Sanctis, però la piazza si è sentita tradita. Nella vita tutto può succedere. Vale anche per il calcio e per la Salernitana che a gennaio esonerò Nicola dopo un ko per 8-2 e dopo quarantotto ore lo richiamò in sella. Giova ricordare, per completezza, che la società granata avrebbe dalla sua un'ulteriore clausola sull'accordo con Sousa che prevede il recesso unilaterale al 30 giugno 2024. Se quindi decidesse di non confermarlo, potrebbe mettere in conto il pagamento di una sola annualità (1,2 milioni). La sabbia nella clessidra scorre lentamente, non manca il prurito. Su sponda granata continua a filtrare ufficialmente che «finché Sousa sarà il mister granata non parleremo con altri allenatori» ma nello stesso tempo anche che «la società non si farà trovare impreparata». È un po' il gioco messo in campo dall'agente dello stesso trainer portoghese un paio di giorni fa: «Tante richieste, nessuna offerta ufficiale». Trasposizione a parti invertite: tante chiacchierate, nessuna proposta di contratto ad alcun allenatore. Insomma, senza un evento che tronchi il rapporto tra le parti la situazione rischia di diventare una vera e propria grana per la Salernitana.

Sebbene il club si sia dimostrato tutt'altro che immobile ufficializzando date e prime amichevoli del ritiro (10-27 luglio a Rivisondoli, test il 19 contro una formazione di Eccellenza e il 24 col Picerno; dal 28 gruppo a Fiuggi fino al 6 agosto con altre tre partite da definire), è innegabile che la fase di stallo condizioni per non dire blocchi il mercato. Si diceva delle possibili alternative. Andrea Pirlo è candidato forte, piacerebbe a Iervolino per idea di calcio, immagine ed appeal anche nei confronti del mercato. È economicamente abbordabile (1,5 mln di ingaggio più bonus), ben più di Gattuso e Benitez. Rumors vorrebbero anche lo spagnolo nell'elenco. Per ora forse solo un sogno. C'entrano le richieste alte, la sua voglia di operare su un centro sportivo di proprietà e di ambire ai vertici: «Non mi piace stare a metà classifica, qualche volta capita ma io voglio vincere», diceva Rafa a Sky pochi giorni fa. Abboccamenti pure con Montella, vicino però al Fenerbahce. Nei radar il giovane e promettente Francesco Farioli, ex Alanyaspor, ma anche Pippo Inzaghi.