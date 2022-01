Salernitana, ancora una tegola: nuovo calciatore positivo al Covid

Nuovi tamponi e (purtroppo) nuovo positivo in casa Salernitana. Al termine del controllo effettuato questa mattina al campo Volpe, prestabilito dopo i cinque giorni di isolamento fiduciario per i tesserati che erano stati segnalati come contatti stretti dei positivi appurati dopo la partitella contro la formazione Primavera di inizio settimana, il club granata ha ufficializzato la positività al Covid-19 di un nuovo calciatore.

Per la precisione si tratta dell'ottavo, e tutti quasi certamente salteranno la trasferta di domenica sera in programma al Bentegodi contro il Verona. Gara che, ad oggi, sembra infatti poter andare in scena nonostante le problematiche Covid per entrambe le società. Intanto al pari di una positività, la Salernitana può fare i conti anche con due calciatori negativizzati che quindi sono pronti a ritornare in campo non appena sarà possibile per il gruppo squadra granata.