Dopo il rifiuto di Guido Angelozzi, rotta su Gianluca Petrachi. Sarà lui il prossimo direttore sportivo della Salernitana. Trattativa condotta a fari spenti e decollata definitivamente ieri con un incontro nella capitale tra l'ad Milan e l'interessato. Il 55enne leccese, ex di Torino e Roma, avrebbe accettato la sfida granata e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità.

LA SCELTA

La prossima settimana dovrebbe esserci pure la conferenza di presentazione perfettamente nei tempi previsti dal club, che aveva assicurato una decisione nella prima decade di giugno. Angelozzi ha declinato ed allora Iervolino ha dirottato le sue attenzioni altrove. Voleva un uomo esperto e conoscitore della categoria come il 69enne catanese, corteggiato a lungo fino al garbato no. Ha deciso di restare al Frosinone: troppo forte il legame con la città in cui lavora da quattro anni, assieme alla stima che Stirpe nutre nei suoi confronti, tanto da avergli dato le chiavi di tutto: è nel cda e ha potere di firma da diggì. Lusingato dall'interessamento della Bersagliera, ha ascoltato la proposta ma ha prevalso la volontà di non lasciare dopo una retrocessione. Petrachi è fermo dal 2020.

Ha una voglia matta di rientrare in pista e porta con sé un'esperienza importante in Serie A con Torino e Roma. Attendeva un'offerta importante per accettare di ripartire dalla cadetteria. La proposta è arrivata. Si era già seduto al tavolo con la Bersagliera per il primo post Sabatini, quando la spuntò De Sanctis, proprio colui che provenendo dal settore giovanile lo rimpiazzò quattro anni fa in giallorosso dopo la bufera che lo coinvolse nei rapporti con l'ex presidente Pallotta e che ne determinò il licenziamento. Dopo essere finito anche nel mirino di Samp e Palermo, ora è pronto a ricominciare.



«Amo fare calcio, mi piacerebbe rientrare dalla porta principale, visto che non ci sono uscito per demeriti, però se capitasse la Serie B... chi se ne frega. diceva qualche settimana fa a Tv Play Ho vinto campionati a Pisa, ho riportato il Toro in A e in Europa e ho lasciato otto undicesimi della Roma che ha poi vinto la Conference. La luce dei riflettori l'ho avuta diversi anni fa, non mi interessa quello. Vorrei la possibilità di costruire qualcosa e lasciare tracce di quel che ho fatto. Ho sempre lasciato qualcosa di importante alle mie spalle, mai catastrofi».

Petrachi conosce già Fazio (al quale prolungò il contratto alla Roma) e ha già lavorato con Colantuono al Toro.



L'ormai ex mister va verso la direzione generale dell'area tecnica: «Ho giocato varie volte da avversario all'Arechi. Conosco la sua curva, è da Serie A. Il tifo è essenza del calcio: se c'è tifo, il giocatore viaggia ed è invogliato a misurarsi con chiunque. C'è tutto un meccanismo intorno alla passione, Salerno crea un sistema calcio propositivo. Iervolino? Presidente appassionato e pragmatico, è italiano e vuole fare le cose perbene in un calcio sommerso da proprietà straniere», diceva il direttore sportivo al Mattino due anni fa.

Ora sembra in procinto di cucirsi il cavalluccio sul petto battendo in volata il più giovane Rocco Maiorino, classe 1982, nato proprio a Salerno ma cresciuto a Nocera Inferiore. Pure lui è fermo dal 2020 dopo le esperienze al Milan e poi al Las Palmas. Aveva avuto colloqui con Iervolino e Milan al pari di Marco Valentini, Osti, Meluso, Capozucca ma la scelta è ricaduta su Petrachi, che ebbe Sabatini come direttore a Perugia. Magari c'è stato il suo consiglio dietro la scelta.

DE SANCTIS IN TURCHIA

Il mandato di Walter sta per scadere, mentre l'altra fetta di recente passato,, inizierà un'avventura in, al. Un anno fa era in calzoncini sulla spiaggia di Santa Teresa a intonare “Avanti Bersagliera” con gli ultras che ora preparano i festeggiamenti del compleanno numero. Due settimane al: ventiquattro ore prima saranno esposti striscioni storici al Vestuti, con tornei pomeridiani tra scuole calcio cittadine. In piazzaprevisti giochi e spettacoli di magia per i più piccini, poi musica con i Picarielli. Il giorno seguente spazio al tradizionale corteo: appuntamento alle 18 a piazza della Concordia anche con altre tifoserie gemellate, per poi risalire fino in piazza. La serata del 19 giugno proseguirà con le esibizioni dei dj Alexx ed Enzo Caravano, del rapper Klein, dei Disco Inferno, Tonico 70 e Morfuco. Presenterà Luca Scafuri; Marco Montefusco art director. A mezzanotte torciata e cori per chiudere la ribattezzata «festa dell'appartenenza».