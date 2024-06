«Il processo va avanti». È l'unica frase che emerge sul fronte deal dopo l'ennesima giornata di collegamenti Miami-Roma tra la proprietà della Salernitana e Brera Holdings. Ieri l'ad Milan e il presidente Iervolino hanno discusso in videoconferenza con i potenziali acquirenti della nomina del nuovo diesse, ormai non più procrastinabile. Sarà annunciato entro il weekend, forse già oggi se il puzzle troverà i giusti incastri. Gianluca Petrachi è tornato in pole dopo il freddo delle scorse settimane. Decisiva, a tal proposito, sarà la schiarita societaria all'orizzonte.



La piazza rumoreggia, in particolare la Curva Sud. «Dietro questo silenzio c'è una maschera che ha stancato. Se non sei all'altezza, vattene alla svelta», il testo dello striscione affisso ieri sera all'esterno dell'Arechi dagli ultras. Il destinatario sembra essere proprio Danilo Iervolino. In ogni caso, si andrà avanti per i prossimi mesi sotto la responsabilità e con i soldi del patron palmese, visto che se arrivasse un accordo per la cessione, porterebbe esclusivamente alla firma di un preliminare e per il closing servirebbe altro tempo.

Perché condividere conla scelta del ds? Non un obbligo, a quanto pare una cortesia, un segnale di apertura verso chi ha completato la due diligence con esito positivo e sembra sull'uscio. L'offerta vincolante formalmente arriverà solo se pronta per essere firmata. La si sta discutendo sulla bozza della proposta preliminare già presentata prima dell'analisi finanziaria e societaria portata avanti dal gruppo con logo neroverde. Nello stesso tempo, ancheha affidato a professionisti di fiducia uno studio sulla. Tutto ciò per fare in modo che quando arriverà l'offerta vincolante, non ci sarà alcun bisogno di analizzarla ma si andrà direttamente agli autografi.Insomma, da un lato ci si preoccupa di non fare una proposta sbagliata e rifiutabile, dall'altro di capire fino in fondo quali garanzie economiche e di progettualità sportiva-finanziaria possa dare la società rappresentante dell'omonimo fondo quotato al Nasdaq. Proprio la, obbliga a fare passettini nel silenzio degli accordi di riservatezza firmati nella lettera d'intenti. Pare che la svolta sia molto vicina. Stando agli spifferi già resi noti dal Mattino, sul tavolo ci sarebbe una proposta da circa, pena l'abbassamento della cifra in rapporto alle cessioni (o meglio, quelle mancate). Domani scadrebbe la deadline che Iervolino si è dato per riflettere e attendere affondi convinti dagli Usa, però in questa vicenda i non detti, proroghe ed indecisioni possono dar vita a qualsiasi nuovo scenario. Il presidente è intenzionato a

Sempre domani inizia pure la tre giorni dei controriscatti. Benché già Maurizio Milan abbia imbastito dialoghi per le cessioni, serve un direttore sportivo che mastichi la materia e soprattutto tracci la linea in prospettiva. Fonti vicine alla dirigenza assicurano che la quadra c'è già. Gianluca Petrachi si è sensibilmente riavvicinato nelle ultime ore e starebbe già lavorando a fari spenti sul fronte rosa e prossimo allenatore. Ma prima della firma sul contratto non potrà dire di essere operativo al cento per cento. Ha confermato ai vertici del club di essere pronto a tornare in pista.

Le condizioni: certezza di assetto proprietario, obiettivo da raggiungere e budget a disposizione, oltre che durata contrattuale adeguata al tipo di progetto (evidentemente triennale, magari con opzione in caso di A) che possono fluidificarsi con la vendita della società. Incontro decisivo oggi con l'ex Toro, che può fare lo scatto decisivo. Rappresenterebbe il nome d'esperienza attorno al quale dare credibilità al rilancio, senza paura dell'oggettivo ritardo con cui si partirà. L'idea Maiorino tornerebbe utile se il deal saltasse clamorosamente. Il Perugia ha riscattato Iannoni (controriscatto granata a 900mila euro), l'Atalanta oggi è all'ultima chiamata per Jimenez (300mila, controriscatto a 700mila). Torino e Palermo non riscatteranno Lovato e Mamadou Coulibaly.

Chi sarà il nuovo allenatore?i nomi più caldi. Sull'ex Liverpool anche, dopo il divorzio col Pisa, dove andrà invece. Sottil è più vicino. Ha condiviso una breve esperienza da calciatore trent'anni fa al Toro con Petrachi; il suo miglior risultato in B è il sesto posto del 2022 ad Ascoli, che gli valse la chiamata dell'Udinese. Un anno e mezzo di Serie A, poi a ottobre scorso l'esonzo con i friulani a 6 punti dopo nove giornate. Ora, come Petrachi, attende sviluppi societari e poi il via libera.