Salernitana, nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra granata

Altra brutta notizia, nuovo positivo in casa Salernitana. Il quarto per la precisione. Dopo quelle appurate nelle ore che anticipavano la trasferta di Udine, gara poi non giocata, quest'oggi il club granata ha comunicato che a seguito del nuovo controllo effettuato a metà settimana è stata riscontrata una nuova positività.

Anche in questa circostanza massimo riserbo sul nome. Segue la nota ufficiale: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19».