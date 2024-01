Salernitana, nuovo rinforzo per la difesa: arriva Pellegrino dal Milan

E' tempo di lavori straordinari per Walter Sabatini, il direttore generale sta infatti provando a dare un volto differente all'organico di Pippo Inzaghi. In serata la Salernitana ha definito il tesseramento di Marco Pellegrino dal Milan, il difensore argentino arriva in prestito secco dopo il via libera della FIFA: inizialmente infatti l'operazione era stata bloccata in quanto il neo granata aveva già giocato nel corso del 2023-24 con il Platense e il Milan, ma siccome le gare disputate con il club argentino erano legate al campionato di clausura 2022-23 è stato poi possibile depositare il contratto in Lega.

Ma oltre al discorso nuovi arrivi, Sabatini è impegnato alacremente anche sulle cessioni. Sempre in serata il dg ha definito il ritorno di Cabral allo Sporting Lisbona che ha poi girato il capoverdiano all'Olympiakos.