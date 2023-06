Salernitana, Nzola il nome più caldo per sostituire Piatek

In ogni reparto la Salernitana sarà chiamata a rinforzarsi in vista della prossima stagione, vedi quello offensivo dove Piatek ha ormai salutato tutti e Dia potrebbe, chissà, fare la stessa cosa nelle prossime settimane se qualche club (vedi la Fiorentina) decidesse di pagare la clausola di 25 milioni di euro.

Ma in attesa di capire in quanti davvero lasceranno i granata, il diesse De Sanctis è a lavoro per provare a portare a termine un'operazione complicata: quella con lo Spezia per M'Bala Nzola.

L'attaccante angolano è il nome preferito non solo per il ds ma anche per mister Sousa, ma più che del discorso economico (15 milioni la richiesta dei liguri) il problema più grande è superare la concorrenza di Roma, Fiorentina e un paio di club stranieri: "Nzola è un giocatore eccellente, che sa fare la differenza.

Piace a molte squadre" - ha dichiarato il presidente Danilo Iervolino nelle ultime ore a La Gazzetta dello Sport.