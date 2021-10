Salernitana, Obi e Gondo provano a stringere i denti per La Spezia

La conta è ufficialmente cominciata, ma per fortuna Fabrizio Castori sembra ritrovarsi almeno due calciatori in più. Quest'oggi, infatti, Obi e Gondo sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra e proveranno a stringere i denti per l'importante gara di sabato in programma a La Spezia contro una delle dirette concorrenti per la salvezza.

Il centrocampista aveva rimediato una botta alla caviglia nell'allenamento di ieri, l'attaccante invece già da qualche giorno era impegnato in un lavoro personalizzato a causa di un risentimento muscolare all'adduttore. Due problemi non ancora smaltiti del tutto, ma viste le assenze di Coulibaly L., Capezzi, Bonazzoli e Ribéry ci sarà assoluto bisogno di loro due alla ripresa del campionato.