A salvezza acquisita, la Salernitana terrà conto della linea immaginaria che separa calciatori cedibili dagli incedibili. Dipenderà dal rendimento, dai soldi, dall'età: sopra i 25 anni, sotto i 25 anni, dai 23 anni in giù. Più sono giovani e bravi, più vale la pena trattenerli, farseli pagare parecchio oppure investire senza indugio. Non dipende necessariamente dalla categoria. Anzi, chi è bravissimo in B può diventare un bocconcino prelibato, una patrimonializzazione. La Salernitana ha già fatto una passeggiata al piano inferiore e ha osservato a più riprese. In cadetteria altissima Serie B, insomma le squadre che potrebbero a breve far parte della Lega Serie A da matricole - gli affari non mancano.

Ma prima ci saranno le valutazioni sull'attuale difesa: Troost Ekong si gioca la riconferma nelle prossime partite, Gyomber è una certezza, il giovane Pirola può essere riscattato, Lovato ha balbettato ma è comunque di proprietà, Daniliuc rappresenta il giocatore ambito, un centrale che vale 15 milioni di euro. Discorso a parte per Fazio: la caviglia continuerà a cigolare ma il contratto continuerà a condizionare. Se servisse puntellare la difesa con un altro innesto giovane, il club granata potrebbe anche fare un pensierino ad un calciatore che adesso è prontissimo, già forte della conoscenza della categoria e dello stadio Arechi.

Si tratta di Radu Dragusin. Il Genoa lo ha utilizzato fin qui 30 volte di fila, mai sostituito: 3 gol, altre 2 presenze in Coppa Italia. Insomma una roccia, è nato nel 2002 ma è un giovane-vecchio. Passo indietro, alla salvezza 7%: Dragusin era stato un rinforzo per la difesa durante la gestione sportiva di Walter Sabatini, si era cimentato con la Samp ed a Salerno avrebbe dovuto farsi le ossa. Però non faceva impazzire Davide Nicola: la scorsa estate sono state fatte altre scelte e la Salernitana non ne ha più riparlato con la Juve. Ora Dragusin è un giocatore pronto per marcare i grandi centravanti e non a caso il Genoa ha già investito.

Dalla Juve lo ha prelevato in prestito con obbligo di riscatto, che è già scattato (7 milioni di euro). Costerà parecchio strapparlo al Grifone, che tra i propri tesserati ha anche il portiere Adrian Semper. Prima che la Salernitana mettesse le mani su Ochoa, il club granata aveva pensato anche al 25enne croato di Zagabria. Ci sono diversi profili da alta B che stuzzicano il palato delle società di massima serie. Pure la Salernitana, tra le altre, tiene d'occhio un altro giocatore rumeno, Olimpiu Morutan, il centrocampista offensivo-trequartista del Pisa. Anzi, non ancora del Pisa, perché il club toscano dovrà battagliare ed investire per farlo di diventare di proprietà.

Morutan non è più un under (il 25 aprile festeggerà il 24esimo compleanno) ma è forte, è nel pieno della maturità calcistica, ha colpi da categoria superiore. Adesso è tutto in ballo in Toscana: il calciatore lotta per raggiungere la Serie A attraverso i playoff e ha già realizzato 6 gol in 28 partite. Spicca pure il numero di assist, specialità della casa per un trequartista: sono già 7 all'attivo. Il Galatasaray, che lo aveva strappato allo Steaua Bucarest credendo nel suo talento, lo ha lasciato in prestito al Pisa.

Con il club nerazzurro, l'estate scorsa, è stata imbastita una trattativa sulla base del prestito e obbligo di riscatto, a determinate condizioni. L'esito dei playoff che il Pisa si candida a disputare faranno da spartiacque: il Galatasaray vuole monetizzare, è impossibile non dare al giocatore la ribalta della Serie A. Se il Pisa sarà promosso, il diritto di riscatto è fissato a 5,5 milioni. Se andrà in A, scatterà l'obbligo di riscatto.