La Salernitana si gode Ochoa: 16 parate in due partite

Impossibile chiedergli di più, in due partite Guillermo Ochoa ha praticamente parato quasi tutto. Contro Milan e Torino il neo portiere della Salernitana è stato infatti costretto subito ai lavori straordinari. Sono state ben 16 le parate collezionate dal messicano in centottanta minuti, dato che diventa ancora più clamoroso se si considerano i 21 tiri complessivi subiti dagli avversari.

Con questo ruolino di marcia, che andrà per immediatamente cambiato nel futuro prossimo, Ochoa è diventato in un attimo il 25° portiere di tutta la Serie A per parate effettuate e il 4°, dopo Dragowski, Radu e Montipò, ad aver effettuato almeno sette interventi in due partite.