Salernitana, Ochoa saluta i granata: «Porterò sempre Salerno nel cuore»

Il tempo dei saluti è iniziato, il primo a dire ufficialmente addio alla Salernitana è stato il messicano Guillermo Ochoa attraverso i propri canali social.

«Caro Salernitano. Oggi mi rivolgo a voi con tristezza per salutarvi in quanto lascio questo meraviglioso club, città e tifoseria che mi ha accolto a braccia aperte durante l’ultima stagione. La mia esperienza con la Salernitana è stata indimenticabile, anche se breve è stata intensa, piena di emozioni e sfide che mi hanno fatto crescere come sportivo e come persona.Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro sostegno in ogni momento, per l’incoraggiamento che mi ha spinto a dare il meglio di me stesso in ogni partita».

41 partite, tante prodezze e anche qualche critica (legata soprattutto alle uscite alte) per l'ormai ex numero uno granata che nel suo messaggio di saluto ha poi aggiunto: «La passione e l’amore per il calcio che si respirano in questa città mi hanno toccato profondamente e porterò sempre Salerno nel mio cuore. È stato un onore difendere i colori della Salernitana e combattere insieme ai miei compagni di squadra.

Ringrazio i miei allenatori, lo staff e la dirigenza che hanno reso possibile il mio arrivo in questo club e mi hanno permesso di godere del calcio della Serie A, una delle leghe più competitive al mondo. Grazie di tutto e arrivederci! Con affetto e gratitudine».