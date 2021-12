Salernitana ancora in stand by, sono due le offerte più credibili

Ancora rinviata l'approvazione del bilancio al 30 giugno in casa Salernitana. L'assemblea riunitasi ieri mattina (trustee da un lato, l'amministratore Marchetti a relazionare dall'altro) ha optato per un ulteriore differimento. L'incertezza che regna sulla continuità aziendale non lascia altre strade: entro il 31 dicembre si conoscerà il destino della società e se a livello amministrativo uno slittamento dopo i 180 giorni previsti per legge...

