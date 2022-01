Salernitana, anche oggi un nuovo positivo al Covid

Non riesce a trovare pace la Salernitana, neppure un po'. Sotto tanti punti di vista. Dopo le brutte notizie arrivate in merito alla gara con l'Udinese, sempre questo pomeriggio il club granata ha dovuto fare i conti anche con l'ennesima positività al Covid-19. Un nuovo calciatore infatti, il settimo in totale, è risultato positivo al termine del nuovo giro di tamponi effettuato nelle ultime ore. Solo cattive notizie per Colantuono che deve fare i conti anche con la faringotonsillite che ha colpito Zortea. Soltanto lavoro atletico specifico invece per Strandberg e Mamadou Coulibaly.