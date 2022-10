Salernitana, all'Olimpico contro la Lazio per sfatare il tabù trasferta

Appena 3 dei 13 punti conquistati fino a oggi sono stati ottenuti lontano dallo stadio Arechi, tanto basta per capire quanto le cose non abbiano funzionato proprio nel verso giusto in trasferta per la Salernitana di Davide Nicola in questo avvio di stagione. Eppure i pareggi in sequenza di Udine, Bologna e dell'Allianz Stadium avevano lasciato intravedere qualcosa di buono, poi però è toccato fare i conti con le scoppole rimediate prima a Sassuolo e poi a San Siro contro l'Inter. Ma il dato diventa ancora più allarmante se si considera che i granata non riescono a imporsi in giro per l'Italia dallo scorso 16 aprile quando con i gol di Fazio ed Ederson riuscirono a battere per 1-2 la Sampdoria. Ora, comunque, più che al passato bisogna pensare al presente, bisogna pensare alla trasferta di domenica in programma all'Olimpico contro la Lazio.