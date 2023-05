Salernitana, omaggio social di Sousa al Napoli: «Complimenti per lo scudetto»

In attesa di ritornare a parlare nelle prossime ore della Salernitana, complice la squalifica che ha dovuto scontare mercoledì scorso in occasione della sfida casalinga contro la sua ex Fiorentina, Paulo Sousa quest'oggi attraverso i propri canali social ha voluto fare i complimenti al Napoli e al collega Luciano Spalletti per la vittoria del campionato: «Congratulazioni al Napoli per la vittoria del campionato e complimenti al collega Luciano Spalletti per aver condotto la squadra verso questo storico traguardo. Questo successo rende merito al tuo talento ed al tuo duro lavoro».