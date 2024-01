Walter Sabatini non molla il lapis, non getta la spugna: la Salernitana rischia presentarsi senza volti nuovi per la sfida alla Roma (venduti 4500 biglietti, 275 dei quali per il settore ospiti), ma il dg ha tempo fino a domenica alle ore 12 per consegnare rinforzi all'allenatore Pippo Inzaghi. È una situazione complicata, condizionata: l'uomo mercato dei granata si muove nelle sabbie mobili dell'indice di liquidità. Pure ieri, però, Sabatini ha trovato conforto e ha fatto coraggio attingendo alla frase veicolata giorni fa attraverso Instagram: «Resta tutto molto difficile, ma qualcosa arriverà».

APPROFONDIMENTI Napoli, Gollini in volo: può diventare il titolare Napoli, emergenza per la sfida con la Lazio: faccia a faccia Mazzarri-Zielinski Edo De Laurentiis si sposa: la proposta di matrimonio è social

Davanti ad Ochoa vuole un profilo esperto, "alla Fazio". Il comandante è stato gestito di nuovo con piscina e palestra per consentirgli di smaltire l'edema al quadricipite, dopo la contusione subita: la sua rincorsa ad un posto da titolare contro la Roma, la squadra dalla quale proprio Sabatini lo prelevò, resta un'impresa titanica, più no che sì. Bronn tra le riserve: lunedì sera potrebbe toccare a Gyomber e Daniliuc più Zanoli e Bradaric terzini, se la difesa sarà a quattro. Non salgono neppure le quotazioni di Pirola: prenota un posto per Torino-Salernitana. «Arriveranno acquisti veri nei prossimi giorni?» La voce del popolo è pressante e martella il club: rimbalzata sui social ad ogni pubblicazione di post da parte della Salernitana. È accaduto anche ieri, sotto le foto del lavoro mattutino svolto in palestra. Punti di vista a confronto, botta e risposta tra i supporter: a chi ha sottolineato l'arrivo già avvenuto di Zanoli, Pierozzi e Basic, altri hanno replicato spiegando che «manca chi segna e chi non fa segnare».

In difesa, Sabatini ha scelto da tempo: vuole Boateng. Allo stopper ex Bayern Monaco, amico di Ribéry, è stato offerto un contratto di sei mesi da mezzo milione, ma è tutto subordinato alla cessione di un giocatore, in pole position Lovato. L'agente, lo stesso di Pirola, sta trattando con il Torino, la squadra di Karamoh che piace anche a Lecce ed Empoli. Pirola è un'opzione torinista per l'estate: lo segue anche la Lazio, che non frena il proprio forcing su Candreva. Lovato, invece, è l'opzione di Juric, il suo vecchio allenatore. Solo un incastro cessione-pareggio di stipendio può aiutare Sabatini a chiudere il cerchio intorno a Boateng. Serve in ogni caso un profilo di esperienza. Perciò il dg ha frenato, quando ieri è stato proposto Amione del Verona, 22 anni e 10 presenze con l'Hellas. Cittadini, suo coetaneo, è in uscita dal Monza: l'Atalanta, club proprietario del cartellino, lo libera. Ci sarebbe Kumbulla disponibile, pure lui è offerto alla colonna di destra della Serie A, Verona e Genoa in monitoraggio tra le altre. La formula del trasferimento sarebbe conveniente, stile Basic: prestito secco. Chi prova l'affondo, però, ha chiesto informazioni sulla stabilità del ginocchio.

Con il Verona, invece, la Salernitana discute sempre di Bonazzoli, che resta al momento alla corte di Baroni nonostante sia stipendiato all'80% dal club granata. L'Hellas ne ha fatto in avvio di mercato una questione di principio non aveva gradito i complimenti di Sabatini, a mezzo stampa, a ridosso dello scontro diretto vinto con gol di Tchaouna allo stadio Bentegodi -, ma adesso ne fa soltanto una questione strategica, perché vuole rallentare il più possibile l'arrivo di un giocatore nel parco attaccanti di una diretta concorrente per la salvezza. In attesa di lanciare un ulteriore assalto a Defrel sul gong del mercato, cercando di ottenere sconto sull'ingaggio e collaborazione dal Sassuolo, in attacco tutto ruota sempre intorno a Dia. Il giocatore sogna la Premier League, ma la Salernitana non riceve offerte a cinque stelle per il suo attaccante più bravo. Vuole rigenerarlo e gli tasta il polso oltre a dare sempre un'occhiata al bicipite femorale.

Nel tentativo di rimetterlo in carreggiata, non ha comunque trascurato l'opzione di uno scambio prestiti che rimanderebbe la cessione alla prossima estate. Dia piace alla Fiorentina ma Nzola, l'eventuale contropartita tecnica, riflette ad oltranza e vuole continuare la propria avventura in maglia viola. Nel frattempo contro la Roma, che è rientrata dall'Arabia Saudita ed a Trigoria ha ritrovato sia Dybala sia Mancini, dovrebbe toccare ancora a Simy guidare l'attacco della Salernitana. Alle sue spalle, Inzaghi potrebbe schierare Kastanos insieme a Candreva.