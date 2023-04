Salernitana, Sousa: «Il derby? Possiamo giocarcela»

Dopo tante chiacchiere sta, finalmente, arrivando il momento del campo.

Il momento del derby: “Il nostro ambiente ci crede, possiamo giocarcela. Questo mi rende orgoglioso per il lavoro che stiamo facendo insieme. Tutti credono di poter competere contro chiunque sia in casa, sia fuori. Siamo sempre più consapevoli dei nostri limiti ma anche dei nostri mezzi – ha detto alla vigilia in conferenza Paulo Sousa tecnico della Salernitana -. Noi possiamo affrontare il Napoli con fierezza del nostro modello di gioco. Dobbiamo mantenere le nostre idee, essere concentrati fino alla fine. Non ho preparato gabbie particolari per fermare Osimhen, dobbiamo avere palla per il maggior tempo possibile. L’avversario deve subirci, dobbiamo essere corti ed essere aggressivi sia in blocco alto, sia in blocco basso.”.

Inevitabile da parte del tecnico portoghese un commento sullo slittamento del derby a domenica pomeriggio: "Per quanto mi riguarda la cosa che ha influenzato e influenzerà è la pianificazione della settimana, siamo stati avvertiti solo giovedì e per questo i carichi e l’intensità sono cambiati. Muta anche il post, avremo un giorno in meno per preparare la gara con la Fiorentina, cosa che può influenzare il recupero. Contemporaneità? Non entro nell’argomento, lo ha affrontato il presidente. Questo campionato merita che i riflessi all’esterno siano gli stessi che le squadre italiane danno nelle competizioni internazionali".