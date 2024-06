Salernitana, il Parma bussa alla porta per Pirola

Il paracadute è certamente utile non può bastare in questa fase, alla Salernitana serve anche e soprattutto fare cassa nel corso dell'estate per riprogrammare un nuovo ciclo che ripartirà nella prossima stagione dalla Serie B. Una cassa che andrà riempita con le cessioni dei cosiddetti big, tra questi ci sono ovviamente Lorenzo Pirola e Giulio Maggiore che interessano (tra gli altri) al neopromosso Parma di Pecchia.

Gli emiliani puntano soprattutto sul difensore dell'under 21, ma nell'operazione potrebbero inserire anche il centrocampista ex Spezia che, insieme a Kastanos, resta però anche nell'elenco dei papabili a restare in granata. Al club gialloblù la Salernitana avrebbe proposto anche il terzino Domagoj Bradaric.