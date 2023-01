L'anno nuovo si è aperto con il... conto alla rovescia: la Salernitana aspetterà altre 48 ore l'Atalanta, Zortea e il suo entourage. Se il cerchio non sarà chiuso entro domani, si cambia registro e torneranno in prima fila le candidature di Birindelli (Monza) e di Ebosele (Udinese). Il ds De Sanctis non molla, pazienta, fa scivolare ancora sabbia nella clessidra. Però fa fede pure per il calciomercato - oggi apre ufficialmente i battenti, il gong suonerà il 31 gennaio la chiosa della lunga lettera con la quale il patron granata, Danilo Iervolino, ha voluto salutare i tifosi e caricare l'ambiente.



Somiglia al motto del Barcellona, cioè «mas que un club», più di una squadra di calcio, dunque una famiglia. Ogni famiglia ha regole: la porta resta aperta ma non all'infinito, perché la Salernitana mercoledì contro il Milan avrà bisogno di un calciatore che giochi da quinto e sostituisca Mazzocchi infortunato e Candreva squalificato. In questo momento, invece, l'allenatore Nicola dispone solo di Sambia e di Bradaric, quest'ultimo utilizzabile sulla sinistra. La lista va consegnata entro domani a mezzogiorno, si rischia di restare solo con questi giocatori. Però Iervolino dagli Stati Uniti d'America non ha perso il proprio entusiasmo, suona la carica e si aspetta una squadra con motivazioni furenti. «Abbiamo fatto impazzire i nostri tifosi - ha commentato orgoglioso il patron della Salernitana - e forse anche quelli avversari». Era il 31 dicembre 2021, esattamente un anno fa. Al rintocco di mezzanotte, l'audio whatsapp dell'imprenditore di Palma Campania, divenne virale: «E' arrivata la pec: festeggiate, la Salernitana è nostra». Non a caso, quella frase è stata messa agli atti, il club l'ha scolpita nella roccia, l'ha fatta rimbombare sui social proponendo ai tifosi una «scorpacciata di 2022» con i momenti più belli dell'anno che è terminato. «Qui c'è sangue vivo, passione, siamo pronti a raggiungere il nostro obiettivo, a tagliare il nostro traguardo», ha detto il presidente. Iervolino non ha dimenticato nessuno: braccio destro e sinistro, i dirigenti Mara Andria e Maurizio Milan, gli allenatori. Al plurale: ne ha già avuti due, Colantuono e Nicola. Salvaguarderà e tutelerà il secondo, mister salvezza, predisponendo un mercato che si addica alle caratteristiche, al modulo, alla strategia. Ecco perché la Salernitana sta attendendo Zortea sapendo di essere già quasi fuori tempo massimo.

Ecco perché, se sarà possibile cedere Bonazzoli alla Lazio oppure alla Cremonese che si è rifatta viva, ci sarà un riavvicinamento per Djuric. Iervolino ha ringraziato i direttori. Al plurale pure loro: il diesse Sabatini, che ha citato tra i protagonisti della miracolosa salvezza all'ultimo tuffo, e De Sanctis, l'attuale. Adesso nel nuovo anno finisce tutto con la A: salvezza, Nicola, Zortea, Nicolussi Caviglia. L'allenatore attendeva il quinto e la società, per l'obiettivo che deve essere il sereno consolidamento della categoria, ha riportato in pole il giocatore dell'Atalanta, come voleva il mister, a patto di sciogliere subito i nodi legati all'ingaggio soprattutto e poi al prolungamento che Zortea ha chiesto all'Atalanta. La Salernitana vuole ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto, non cerca l'acquisto a titolo definitivo. A centrocampo, ecco il duttile Nicolussi Caviglia, under scuola Juve, 17 presenze e un gol con il Sudtirol. Il sogno, il colpo extralusso sarebbe sempre Isco, l'ex galacticos del quale Iervolino si è invaghito. Pape Matar Sarr, la pepita d'oro senegalese che il Tottenham può prestare, è un bocconcino prelibato sul quale si è scatenata la concorrenza, agguerrita. È under anche Cher Ndour, classe 2004, centrocampista centrale del Benfica B, prossimo allo svincolo a giugno 2023. Alla Salernitana è stato proposto anche il centrocampista Bellegarde, ma non intriga. In porta contro il Milan ci sarà Ochoa al posto di Sepe. Ha cambiato anche il Milan: i campioni d'Italia, i prossimi rivali, hanno ingaggiato VaSquez (98) dal Guaranì. Farà subito le visite mediche, ma poi deve tornare nel Sudamerica e rientrerà il 10 gennaio. Dunque all'Arechi tocca a Tatarusanu difendere la porta del Diavolo. Il Cosenza vuole Capezzi (giocatore dubbioso). Il Parma e il Cagliari hanno chiesto informazioni su Kastanos che può andare via, ma la Salernitana ha prima bisogno di attrezzare la mediana con altre mezzali. Orlando non rientra nei piani tecnici, Motoc deve essere ceduto in prestito per fare esperienza. Kristoffersen non fa neppure le partitelle in famiglia. È fuori dai giochi: De Sanctis deve trovargli nuova sistemazione.