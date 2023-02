Salernitana, Paulo Sousa si presenta: «Proporre gioco e pressione costante»

Prima conferenza stampa e prima vigilia di campionato per Paulo Sousa atteso domani al debutto sulla panchina della Salernitana allo stadio Arechi contro la Lazio: «Sono felicissimo di essere qui. Avevo anche richieste internazionali con prospettive di giocare le coppe l’anno prossimo, ma ho accettato Salerno. Cosa voglio in campo? Mi piace avere una squadra corta, intensa, soprattutto all’inizio dal punto di vista mentale perché le decisioni passano dalla testa. Ma anche una squadra che pressi e che voglia recuperare la palla al più presto. Si vede, comunque, che i ragazzi hanno lavorato molto con Nicola. La squadra, però, deve migliorare nell’inizio della costruzione, solo così possiamo fare in modo di creare occasioni per i nostri attaccanti. La Salernitana è stata costruita per giocare a cinque ma cerchiamo anche di non frazionare le tante cose buone che sono state fatte. Voglio una squadra che riesca a interpretare bene lo spazio, spero di vederla già per larghi tratti domani».

Se in chiave modulo i dubbi non sono tantissimi (3-4-2-1), in chiave formazione resta invece vivo il dubbio tra i pali: «Ho parlato sia con Ochoa che con Sepe in questi giorni. Hanno caratteristiche diverse, in questo momento dipenderà da quel che faranno durante la settimana e dalla strategia della partita – ha ammesso Sousa nel corso della conferenza – Prenderemo le decisioni sul portiere in base a questi motivi, non ci sarà subito un titolare e l’ho detto anche a loro, deciderò di volta in volta. Ochoa si è messo a disposizione non solo del suo allenatore ma soprattutto della squadra dando un buon esempio e mi fa piacere avere giocatori con questi valori».

Presente alla conferenza stampa anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis che si è soffermato non solo sul nuovo allenatore ma anche sul discorso calciomercato: «Abbiamo scelto un profilo di esperienza internazionale, siamo convinti, presidente in primis, che Paulo Sousa possa darci un contributo importante per toglierci delle belle soddisfazioni e per raggiungere al più presto possibile la salvezza. Sul mercato non ci sono imperdibili per cui il giocatore che arriva deve essere subito efficiente ed efficace. Sulla base dei recuperi di Mazzocchi e Maggiore possiamo avere pochissime necessità di intervenire. Troost-Ekong dopo la sosta potrebbe invece essere nuovamente a disposizione. Fazio probabilmente salterà anche il Monza ma a livello numerico possiamo sentirci abbastanza tranquilli».