«Non sarà certo l'inizio che desidereremmo», diceva Paulo Sousa due mesi fa prevedendo scricchiolii. Forse adesso con una media stagionale di 0,5 punti a partita penserà che è stato addirittura più brutto di quel che si aspettava. Se domani non batterà l'Inter all'Arechi, avrà fatto peggio di Castori nello stentato avvio del 2021 quando, da neopromossa ed alle prese con mille difficoltà societarie, la Salernitana conquistò la prima vittoria del torneo proprio alla settima giornata contro il Genoa e salì a 4 punti. Era l'anno della salvezza poi raggiunta per il rotto della cuffia (e dopo tre allenatori). Ma Belec non vale Ochoa e Simy non vale Dia, per citarne alcuni. L'allenatore dovrà affidarsi al senegalese dall'inizio per provare almeno a strappare il punticino ai nerazzurri: la sua posizione è inevitabilmente sotto esame.

A Iervolino non sono piaciuti risultati, scelte e anche qualche dichiarazione rilasciata in questi mesi. Nel summit convocato dieci giorni fa dal presidente dopo il ko contro il Torino (a Roma c'erano direttore sportivo e amministratore delegato) si parlò anche di possibili scenari futuri in caso di mancata scossa. Da allora è stato raccolto un misero punticino tra Frosinone ed Empoli. Troppo poco. L'allenatore rischia grosso in caso di ulteriore stecca contro l'Inter, anche perché all'orizzonte ci sarà la trasferta di Monza e poi la seconda pausa per le Nazionali che consentirebbe a un eventuale nuovo nocchiero di avere tempo per preparare lo scontro diretto col Cagliari (22 ottobre), sebbene ancora una volta in tanti dovranno rispondere alle chiamate dei rispettivi ct.

La società chiede una reazione di testa. De Sanctis ha avuto un lungo colloquio telefonico con Iervolino mercoledì sera, poi il patron si è confrontato con Maurizio Milan. Avanti così ma con le antenne dritte. Ieri pomeriggio alla ripresa l'ex portiere ha tenuto la squadra a rapporto prima dell'allenamento chiedendo di più soprattutto alla vecchia guardia. C'è da salvare la panchina di Sousa ed evitare un potenziale arrivo alla sosta con soli 3 punti. L'ingaggio del trainer non è light (1,1 milioni a stagione fino al 2025), Iervolino continua a stimarlo e pondererà ogni mossa. Ad Empoli c'era Leonardo Semplici nel pubblico, probabilmente una casualità figlia della sua residenza nella vicina Firenze.

Tuttavia è difficile credere che non siano stati già fatti sondaggi preventivi con altri tecnici per non farsi trovare impreparati. «I risultati orientano i giudizi su chiunque», ha risposto Sousa a chi gli chiedeva se il ko toscano potesse intaccare pure la fiducia della società nei suoi confronti. Evidente la scollatura in campo: soprattutto in seguito al caso Dia gestito in maniera rivedibile da tutti gli attori della vicenda la Salernitana non è riuscita ad essere quella che l'anno scorso stupiva dopo l'avvento del portoghese. Ora rischia di farsi male da sola.