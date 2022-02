Salernitana, Perotti è ufficiale: «Ho grandissima voglia di giocare»

Ora è ufficiale, Diego Perotti è un nuovo calciatore della Salernitana. Dopo essere arrivato nella giornata di ieri in città, questa mattina l'argentino ha messo prima la firma sul contratto e poi si è unito ai nuovi compagni. L'ex Genoa e Roma, grande colpo di mercato del diesse Sabatini, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 88. Una maglia che, complice una condizione fisica non ancora ottimale, bisognerà capire se potrà indossare già lunedì sera in occasione dello scontro salvezza contro lo Spezia. Ma intanto Colantuono può iniziare a sognare con il tridente Perotti, Ribéry, Verdi.

Queste le prime parole dell'esterno argentino rilasciate ai canali ufficiali della Salernitana: «Ringrazio società e dirigenza per la fiducia. Proverò a dare il massimo, ho tantissima voglia dopo che sono stato fuori tanto tempo. Voglio fare bene e aiutare i miei compagni nell’impresa salvezza. È una grande opportunità e sarò professionista, mi allenerò al meglio per aiutare in campo. Ho visto molte partite e il messaggio è chiaro: sarò professionale per dare il massimo e per aiutare a raggiungere la salvezza. Sarà importante anche la mia esperienza per parlare ai compagni più giovani. L’impresa si può fare».